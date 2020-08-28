涉借TG群組煽動暴力破壞　警拘頻道擁有人

反修例風波造成本港社會動盪，期間有人利用網上社交平台，大肆散播暴力及仇恨訊息，包括煽動市民破壞政府建築物、交通設施及縱火等。警方留意到有關情況，經調查後鎖定一個參與者逾10萬的Telegram群組，前日(26日)拘捕一名26歲頻道擁有人，正分析檢獲的手機及電腦，不排除之後有更多人被捕。

網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信表示，警方自去年8月起發現有人利用網上平台，散播煽動他人犯法及使用暴力的訊息。網罪科經深入調查後，鎖定一個亦自去年8月開始運作、會員高達約10萬人的Telegram群組，前日在紅磡拘捕一名報稱電腦技術員的26歲男子，相信他是頻道擁有人，涉嫌煽惑他人作出刑事毀壞等罪，同時檢獲3部手機及1部電腦。

譚威信續指，由於涉事頻道放有不少煽動暴力及違法行為的內容，警方已將頻道內容移除。案中檢獲的手機及電腦將會進行分析，警方已鎖定某些協助管理頻道的涉嫌人士，並正繼續追查案件是否牽涉其他頻道或平台，不排除有進一步拘捕行動。被捕男子已被暫控7項控罪，包括一項煽惑他人造成公眾妨擾、五項煽惑他人縱火及一項煽惑他人作出刑事毀壞，稍後會被帶到九龍城裁判法院提堂。

譚強調網絡世界並不是無法可依，很多適用於現實世界的法例同時適用於網絡世界，不要認為網絡世界就可以任意妄為。警方不會姑息任何違法行為。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020