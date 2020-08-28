經濟下行憂削公院撥款　范鴻齡稱向政府爭取撥款

香港公共醫療醫生協會昨(27日)與醫院管理局主席范鴻齡、總裁高拔陞及管理層舉行視像會議。協會指經濟下行，政府可能凍結或減少向醫管局撥款，故向局方提出必須保障常規、現職及受訓員工的職位和福利，不應如2003年沙士後重推「肥雞餐」。范鴻齡則稱，近月一直就董事局與前線同事溝通，以及爭取政府向醫管局撥款等事宜努力。

對於政府早前表示由內地協助於亞洲國際博覽館其他展館興建社區治療設施，范鴻齡說，未來將擴建亞博館其他場館，料供應過千張病床，當中建築水平和規格會按醫管局一貫要求，由香港公司負責建築，醫管局亦預計本地公、私營醫護人員，足以營運擴建後的社區隔離及治療設施。

此外，協會亦向局方提出，為有需要的員工提供有關新冠肺炎的查詢和病毒測試服務，所有替員工進行的病毒測試必須是自願，以及由醫院或政府化驗室處理。現時在內科病房、急症室及深切治療部工作的同事須經常處理高風險工作，協會建議局方寬鬆處理額外津貼問題，發放津貼給更多員工。

協會亦向范鴻齡嚴正提出，局方不應向曾參與罷工的同事秋後算帳；高層多個月來的言論已對同事造成重大心理壓力，故應盡快公布處理方案及完結此事。

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