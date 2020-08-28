政府財赤3000億元　張建宗指支援業界須平衡財政狀況

張建宗指仍在籌劃第三輪抗疫基金，會致力平衡政府財政及業界需要。(陳亦瀅攝)

政府就新冠肺炎疫情，宣布推出第三輪防疫抗疫基金等措施。政務司司長張建宗今午(28日)出席立法會內務委員會(內會)會議時，指預期財政年度將錄得最高赤字，約3000億港元，故第三輪抗疫基金在援助業界之餘，須與政府財政狀況取得平衡。他又指，政府在全民病毒檢測所取得的資料和樣本，不會送出香港，會適時銷毀。

議員黃國健指，不少行業受疫情影響，仍在「吊鹽水」，認為受僱於參與保就業計劃的僱員，不論上班多少天，最低限度應有半個月工資。議員林卓廷關注「港版健康碼」問題，質疑政府日後會借健康碼作全面管控，要求政府解釋。

張建宗回應指，不應以政治凌駕民生，強調政府十分重視專家意見。至於健康碼問題，張指疫情爆發第三波前已準備就緒，但因疫情突然爆發而煞停，待疫情穩定後就推行。他又指，使用者有選擇權，如擔心資料被轉移至內地，可選擇不通關。

對於林卓廷因涉嫌於因去年元朗721事件涉暴動罪被捕，張在會前指，本港司法獨立，所有審訊會基於事實及證據，認為警方絕對是依法辦事，若果缺乏事實根據，法庭亦站不住腳。

林卓廷於張發言期間手持「721鐵證如山」示威牌站在旁邊，張隨即離開，林則大喊「政府顛倒是非黑白」等口號。

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