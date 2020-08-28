立會延任1年　民調顯示一半人支持泛民總辭

立法會將繼續履行職責不少於1年，但民主派與抗爭派對是否延任仍存在分歧。香港民意研究所今午(28日) 公布有關民主派去留問題的民意調查，顯示50%民主派支持者及58%非民主派支持者認為民主派應全部離開，只有27%民主派支持者和20%非民主派支持者認為民主派應全部留任。

調查在本月24日下午3時至27日下午3時進行，訪問了17460人，回應比率為17.1%。只選擇全部離開議會的民主派支持者及非民主派支持者分別為42%和55%﹐只選擇全部留任只有22%和16%﹐只選擇個別議員自行決定為7%和15%﹐選擇多於一項則為13%和6%。

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