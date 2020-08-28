楊潤雄去信各校長教師　促以身作則鼓勵學生和平表達意見

新學年即將展開，楊潤雄向各中小學及幼稚園校長及教師發信。

教育局長楊潤雄去信各中小學及幼稚園校長及教師，指教師應以身作則，鼓勵學生認清事實與分析不同觀點，提醒學生以和平、理性和合法方式表達看法，尊重不同看法，養成「嚴以律己，寬以待人」的生活態度。他又指，維護國家主權、安全和發展利益，是特區的憲制責任，亦是所有市民，包括學校教職員和學生的共同義務。

楊又提到新冠肺炎疫情令學生一段長時間未能回校上課，師生相處交流的機會減少，呼籲校方特別關顧學生身心健康，尤其是社交和情意發展。他指，網上流傳的疫情資訊，可能會令學生產生焦慮和壓力，鼓勵學校制訂整套策略，加強價值觀教育，促進學生對生命和學習持正面態度，亦要教導他們分析媒體資訊，辨別真偽，不應隨意轉發未經查證的訊息。

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