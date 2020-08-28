黑衣經紀攜48條索帶囚5個半月　遭斥行為如惡霸

去年11月2日維園舉行多場集會，事件演變成警民衝突，警方把一名地產經紀帶回警署後，在他的背囊內發現一包共48條索帶。他今（28日）在東區法院被裁定管有適合作非法用途的工具罪罪成成立，被判即時監禁5個月2星期，成為首宗就管有索帶而被定罪兼判囚的案件。裁判官形容被告的行為猶如「惡霸」，即使只涉48條索帶，造成的不良惡果可影響多人，不准他保釋等候上訴。

被告陳俊傑（32歲）被控於去年11月2日，在銅鑼灣波斯富街及羅素街交界管有一包索帶，意圖將其作非法用途使用。

裁判官裁決時，表明不接納辯方指當晚被告和友人正前往銅鑼灣晚飯的說法，質疑他既然是駕車到天后再步行往銅鑼灣，何已不將背囊放在車內。雖然辯方證供亦指被告飯後會返回舊公司清理雜物，但未能解釋索帶與清理工作有何關係。

裁判官又指，被告當時身穿黑衣黑褲，並攜帶特製手套、護目鏡和面具，而涉案索帶可快速接駁加長用以綑綁，觀乎過去屢有示威者把拆毀的欄杆去組合成路障，故推論被告是意圖用索帶綑綁物品成大型組合物，作武裝衝突、毆鬥傷人及阻礙交通之用。況且被告帶備更換衣物，顯然為方便事後變裝，掩人耳目。

辯方求情指，沒證據指被告有造成財物損壞或人命傷亡，冀法庭輕判。惟裁判官指本案雖只涉48條索帶，但造成的不良惡果影響甚廣，需判處阻嚇性刑罰，以阻止他人繼被告後塵，亦避免道路使用者再受此類「惡霸」行為影響。

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