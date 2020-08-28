龔如心3弟妹拒遷出華懋宿舍　辯稱有共識可一直使用

已故華懋集團主席龔如心的弟妹龔仁心、龔因心、龔中於去年8月被集團停牌後，拒絕遷出華懋為高層職員提供的薄扶林專用宿舍。華懋因此入稟高院要求法庭頒令收樓，法庭今天（28日）開庭處理華懋提出的剔除申請，聆案官押後至11月20日審理該申請。辯方在庭上指稱，龔如心生前與眾被告有共識，他們可一直使用有關物業。

原告華懋代理有限公司，分3宗訴訟控告龔如心的家人，當中包括龔仁心及妻子劉元春、龔因心及龔中心，原告要求法庭下令被告交還3個位於摩星嶺道華亭閣的涉案單位。

原告指稱，涉案單位是華懋提供的宿舍，被告離職後便應遷出。被告則辯稱，龔如心生前與被告有共識，他們可一直使用有關物業。

被告早前提交了抗辯書，原告要求法庭下令剔除抗辯書中的部分內容，當中涉及租務法律，原告認為該部分與案中爭議點無關。不過，被告認為有關內容可顯示原告想驅逐被告的真正原因，即原告與被告關係由好轉差。

另外，辯方律師表示，龔仁心最近遇到意外，導致其左臀骨折，故未能及時為他準備誓章。

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