台灣破上海仔集團毒案　檢1040公斤海洛英及安非他命　8人被捕

各地政府繼續聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團。台灣屏東地檢署周五（28日）公布，早前在南面海域截查一艘漁船，涉駛往越南外海走私毒品輸入台灣，在船上檢獲395公斤海洛英及645公斤安非他命，共重達1040公斤，估計市值逾300億元新台幣（約79億港元），並先後拘捕8名疑犯。當局指，今次是台灣歷來破獲最大宗的毒品走私案，斬斷金三角最大供毒通道。

台灣的海巡署早前接獲情報指，屏東某集團利用漁船自東南亞金三角地區走私毒品入境牟利，當局於今年4月12日凌晨在鵝鑾鼻南方約178公里的海域，截查東港籍「滿聖財86號」漁船，再拖返東港漁港安檢所進一步搜查。當局在後方漁艙起獲1020塊第一級毒品海洛英磚，以及600包第二級毒品安非他命，是第一、二級毒品走私案中歷來最大規模，估計可供1億人吸食，毒品以麻袋及茶葉罐包裝以掩人耳目。

海巡人員當天拘捕51歲黃姓船長、43歲黃姓船員及2名印尼籍船員，把他們帶返偵辦。當局於4月28日拘捕負責漁船交通中介的陳姓疑犯及黃姓疑犯，並於5月2日拘捕負責毒品貨源安排及尋找交通運輸的另一陳姓疑犯，再於6月8日拘捕熟悉東南亞毒品管道的主嫌黃大彰。檢方於本月11日向8名疑犯提起公訴，法院裁定所有被告要繼續羈押。

今次是過去661日第97宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志前年4月已親自南下深圳主持會議。分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除上海仔「走佬」後，瘋狂出貨。

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