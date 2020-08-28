政Whats噏﹕醫護將為議員檢測病毒　有泛民議員表明不參與

政府將於下月1日展開全民檢測病毒計劃，有意檢測嘅議員就唔使同市民逼喇，事關醫護人員會去立法會為議員抽樣本，只不過有民主派議員表明唔參與。

經立法會行政管理委員會同意，政府將調派嘅醫護人員於下周二(9月1日)下午前往立法會，為有意參與病毒檢測嘅議員採‍集鼻腔及咽喉合併拭子樣本作檢測。

民主派議員一直質疑有關計劃嘅目的係收集個人資料，暫時未知會否發起集體杯葛，但議員鄭松泰率先話，唔懷疑自己係隱形患者，但亦唔係白老鼠，表明唔參與測試。公民黨同議員莫乃光亦表明唔會參與計劃，民主黨就未進行商討。

建制派議員就表示全力支持全民檢測計劃，會參與當日嘅檢測，同時呼籲市民踴躍參與。議員麥美娟同葛珮帆都批評，社會唔少人會因政治同經濟利益而抹黑全民檢測，但政府宣傳推廣不足，期望政府應理直氣壯駁斥一切抹黑同謠言。

另外，喺當日進行採樣之前，秘書處仲安排全體議員留低拍攝團體照，不過議員交回條畀秘書處嗰陣，可以選擇唔參與檢測外，亦可以選擇唔參與團體照拍攝嘅環節，睇嚟有關方面都深知建制同民主派好難企埋一齊，就好似之前立法會會期結束之日都影唔到一張大合照咁。

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