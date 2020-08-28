指消防處通知書越權　迷你倉司法覆核敗訴

在長沙灣一間工廠大廈經營的迷你倉經營商，於去年2月入稟高院申請司法覆核，質疑消防處針對它發出的消除火警危險通知書超逾其權限，而且其所定之安全標準未經業界諮詢及歧視迷你倉。法官今天（28日）頒下書面宣判，指該經營商是逾時提出申請，加上它提的理據不成立，因此判它敗訴及須付訟費。

申請人儲存集團有限公司指稱，消防處只有權規管建築物的防火設施，但涉案消除火警危險通知書，連建築物布局和窗口也規管，已僭越屋宇署的權責範圍。法官卻指出，消防處和屋宇署在這方面有互補的角色，只要涉及消防安全，消防處作出指示便不屬越權。

法官又指出，消防處對迷你倉的布局及窗戶所訂之準則，並不是鐵板一塊的硬性規定，紀錄上也有不少處方與受影響業者反覆商討後作修訂的事例。此外，申請人提出準則違反業界合理期望，及不合理侵犯私人產權的說法，法官都亦認為不能成立。

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