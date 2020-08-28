疑所託非人致寵物誤上走私船 愛協指接獲逾20人求助

繼上周五(21日)海關及警方在聯合反走私行動檢獲12隻「走私犬」後，赤柱黃麻角徑香港海事訓練隊銀禧中心對開石灘及南丫島大灣肚沙灘，本周三(26日)及本周四(27日)先後發現載有共15隻貓狗屍體的寵物膠籠被衝上沙灘，事件亦被指可能涉及走私活動。據悉，近日有不少寵物主人北上避疫，不願與寵物中港分隔，因此尋求寵物移民公司協助，懷疑期間有人無循正規途徑安排寵物送回內地，將寵物所託非人，登上走私船踏上「死亡之旅」，令寵物無辜慘死。

愛協發言人表示，連日來已接獲超過20名人士查詢，表示他們或自己的朋友或家人曾委託寵物移民公司，將寵物由海外運回內地，但近日與該等公司失去聯絡，亦不知自己寵物的去向。這些人士已向愛協提供寵物及運輸公司的資料，愛協已立即將所有資料轉交警方，據知警方正與有關的寵物主人跟進。協會反對任何人士以不合法的方法運送動物出入境，現正全力協助警方調查。

事件引起社會上不少人的同情之淚，由於早前在走私船上檢獲的12隻走私犬被列為證物，目前必須交由愛協照顧，有愛護動物人士希望善待動物，令該些因走私返內地、而飽受辛酸的寵物可以盡快回到主人或親友身邊。

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