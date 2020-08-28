東鐵線新信號系統測試現意外　9卡列車延至下月12日載客

港鐵沙中線工程事故頻生，屢被嘲乘客恐變「沙中人」。港鐵正更換東鐵線信號系統，以配合沙中線過海段，並打算陸續由現時12卡車陸續更換成9卡車，原定6月中實施兩款卡車「混合跑」安排，但在5月進行實地測試時卻發生多次意外，一度被機電工程署勒停測試。港鐵今(28日)宣布，新的9卡列車將於9月12日投入服務，較原定計劃遲3個月。

港鐵車務營運總管黃琨暐表示，37列9卡新列車已取得政府相關部門許可投入服務，列車由南韓承辦商設計及製造，較舊卡車寬敞及明亮；又已改善扶手設計，並加裝顯示屏，幫助乘客掌握旅程資訊。

他指9卡車加入後，將有18個月過渡期，期間會與12卡車「混合跑」，月台地下會有指示貼紙，亦會加派人手協助乘客，班次顯示版亦會有提示。若發現影響服務的情況，會啟用應變機制，車務及客務亦會有相應安排，他提醒乘客提早出門。

新安排下，東鐵線載客量或出現變化，經評估及觀察後，他認為現行班次已充足應付需求，但港鐵會密切留意客量變化，有能力加強班次及服務，滿足客量需求。展開「混合跑」的首幾個月，會安排全部以12卡車在早上繁忙時間南行線服務，不會加入9卡車，減少乘客不適應情況。

至於早前在測試期間首發生3次意外，港鐵機電工程總管梁志立稱，經評估後認為意外屬人為疏忽及程序出錯所致，意外中無人受傷，系統仍然安全及無損毀。機電署已接納港鐵報告，港鐵已加強人手培訓及改善程序指引，重新測試期間過程相當順利。

港鐵表示已就沙中線屯馬線全線展開動態測試，過程順利，有信心如期在2021年第3季通車；而紅磡至金鐘過海段方面，工程已完成86.9%，目標是在2022年第1季通車，但仍存在很大挑戰。

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