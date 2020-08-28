港大向師生發電郵指疫情放緩　9月22日起恢復面授課程

香港大學更新新學年教學安排，港大學生會刊物《學苑》引述港大副校長（教學）何立仁今日(28日)向全校師生發電郵指，因應本港疫情放緩，校方決定分階段恢復面授教學，9月1日至21日的所有課程維持網上教學，而9月22日至11月30日期間，所有提供面授或「混合教學模式」的課程將會提供面授教學作為選項。

校方提到，學生可於學生資訊系統查看課程屬性，自由選擇以網上或面授教學模式繼續完成課程。就上學年整體而言，所有本科生及修課式研究生課程將不會強制要求學生回校上課，而所有期末考試將會以網上形式進行，惟部分課程或考試可能因特殊要求，維持部分或全面面援教學模式。

學苑又指，該電郵提到若教師要求學生進行網課時開啟視像鏡頭，學生應遵從教師要求，又指學生可選擇使用虛擬背景，學生可按特殊需要向教師要求豁免。

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