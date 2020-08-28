陳浩天非法集結及襲警案　法庭排期10.19開審

前香港民族黨召集人陳浩天，涉嫌於去年7月「光復上水」遊行中參與非法集結，以及拉扯一名警署警長的頭盔。陳早前已否認非法集結及襲警2罪，案件今天（28日）在西九龍法院作審前覆核。控方透過會傳召6名證人，法庭將案排期到10月19日開審，預計審期3天。

29歲被告陳浩天，被控於2019年7月13日在上水新運路及智昌路交界，連同其他身份不詳的人非法集結，並襲擊警署警長陳國深。

庭上透露，控辯雙方將就4項議題爭議，包括現場有否出現非法集結、被告有否參與該集結、警員有否遇襲及被告的身份問題。而6名控方證人中，除了一名專家證人協助辨認被告身份外，其餘5人均是警員。

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