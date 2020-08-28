男子屯門何福堂輕鐡站外被斬　警先後拘4男女

1名男子本月23日晚在屯門被人持刀棍襲擊，案發次日至昨日(27日)，警方先後拘捕涉案的4男女。

案發於23日晚上11時許，一名姓周(22歲)男子，於屯門輕鐵何福堂站對開，突然被數名穿黑衣黑褲戴口罩的大漢持刀及木棍襲擊。周遇襲後嘗試逃上一輛的士離開。惟被數名大漢追上，將的士車窗多塊玻璃扑爛，強行將車上記錄儀搶走，再登上私家車逃走。案件中，周男受傷清醒送院，的士司機受驚但無受傷。

警方接報到場，經深入調查後，鎖定4名涉案男女。分別在本月24日，在上水拘捕一名姓曾(47歲)女子。26日，在上水及屯門分別拘捕一名姓楊(20歲)及姓李(27歲)男子，再於27日在北區拘捕一名姓邱(20歲)男子。4人以涉嫌傷人、刑事毀壞及盜竊被捕。4人現已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020