第二期保就業將受申請　新地兩物管公司全數回撥業戶

第二期保就業計劃下周一(31日)起接受申請，並加入額外「回水」條件，大型物業管理公司須回饋補貼予業主。新鴻基地產宣布，旗下兩間物業管理公司取得保就業工資補貼後，會全數回撥物業，包括旗下管理之住宅、寫字樓以及商場物業，直接惠及各業戶。

第二期保就業計劃規定聘用1000人以上的物業管理公司，必須回饋最少80%補貼予業主或業主立案法團。新地旗下兩間物業管理公司，包括啟勝管理服務有限公司，以及康業服務有限公司早前已申領第一期保就業計劃，亦將會申請第二期。

根據第一期保就業計劃上載的企業名單顯示，啟勝是獲最多補貼的物管公司，金額達1.37億港元，承諾受薪僱員人數5780人。啟勝早前取得保就業工資補貼後，第一時間主動把相應金額，全數撥至相關物業帳戶，物業可以靈活及具彈性地使用有關款項，直接惠及業戶。

至於康業的第一期保就業申請正在審批，如取得補貼後，亦將採取同樣做法。而新地亦會維持商場管理費水平，為期一年。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020