被指搜日本經濟新聞香港支局　警稱只執行法院提交物料令

警方本月10日以涉嫌違反《港區國安法》拘捕壹傳媒黎智英﹑其2名兒子及4名壹傳媒高層，當日約200名警員持手令到將軍澳壹傳媒大樓搜查。有外媒指同日有3名警員持法庭文件到《日本經濟新聞》香港支局調查，惟消息人士指警方並沒有對上述報社作出搜查，只向該報社執行一分由原訟法庭發出的提交物料令，當中不涉及任何新聞材料。

據外媒指，涉事廣告在去年8月19日刊登，寫着「為自由、撐香港（自由のため、香港と共に）」及附有催淚彈打進雞蛋的圖片，下方有Demosisto，即香港眾志的英文名。該則廣告由連登「我要攬炒團隊」及「G20 團隊」眾籌發起，與另外10則廣告，同於當日及翌日在11個國家刊登，包括美國、加拿大、法國、德國等。

據了解，警方並沒有對上述報社作出搜查，但曾在今年8月，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，為偵查一宗「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」的案件，向該報社執行一分由原訟法庭發出的提交物料令，當中不涉及任何新聞材料。