專營巴士9月1日　恢復18條學校區特別路線

各專營巴士公司下周起加強或逐步恢復服務。

運輸署表示因應政府逐步恢復提供更多基本公共服務，以及新學年安排，各專營巴士公司下周起加強或逐步恢復服務。

因應新冠肺炎疫情影響，教育局宣布學校在新學年開始時將會暫時留在家中上課，但學校仍須保持校舍開放，讓有需要的學生回校。專營巴士公司將由9月1日恢復18條服務學校區的特別路線和班次，巴士公司亦已安排後備車輛，因應客量，加強服務行經學校區的路線。

運輸署要求各專營巴士公司因應乘客需求加強巴士路線的班次，批准九巴、新巴、城巴(機場及北大嶼山路線除外)、龍運巴士及嶼巴在8月31日至9月6日期間，調整92條路線的繁忙時間，以及245條路線的非繁忙時間的班次。

獲批准調整班次的路線，在繁忙或非繁忙時間的班次最多延長不超過5分鐘，而於晚上9時後的班次則最多延長不超過10分鐘，惟延長後的班次等候時間不會超過30分鐘。

另外，有個別乘客量嚴重偏低的路線(九巴4條路線、新巴3條路線及龍運巴士1條路線)，獲准暫停服務。運輸署亦已要求專營巴士公司密切留意乘客量需求，有需要時靈活調節班次，並批准相關巴士路線作出服務調整，有效期為7天。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020