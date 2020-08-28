深圳超市確診新冠肺炎患者　由香港輸入可能性大

廣東深圳市政府新聞辦周五（28日）召開發布會，發言人羅樂宣表示，根據病毒溯源比對分析發現，羅湖區水貝盒馬鮮生超市確診的員工，並非深圳本地早前流行的病毒毒株，與香港7月至8月流行的毒株高度同源達99.99%，由香港輸入的關聯病例可能性大。

羅樂宣表示，除了在本月14日發現的超市確診員工外，另有3名無症狀感染者，其中1人計劃於隔離觀察期滿後解除隔離，另2人仍留在深圳市第三人民醫院住院觀察，目前情況穩定。

根據病毒溯源比對分析發現，從確診患者採集的樣本病毒基因序列，與深圳早期2月和3月本地患者病毒序列存在較大差異；與廣東其他縣市、北京新發地、大連和新疆的病毒序列等不屬於同一個分支，亦不屬於厄瓜多爾、巴西流行的病毒序列，遂認為由香港輸入的可能性大。

羅樂宣強調，深圳下一階段將繼續追根溯源，加大深港聯防聯控工作力度，嚴格跨境貨車司機全覆蓋閉環管理，督促其當天來回；對其他豁免人員、漁民和重要公務商務人員，加強核酸檢測和每日健康申報等措施。

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