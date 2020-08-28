女生石排灣邨遊樂場施行掌摑私刑　8男女食花生歡呼

穿上校服的女生向一人掌摑，旁邊的少男少女未加阻止。(fb石排灣街坊吹水會)

再發生中學生欺凌事件！南區聖伯多祿中學1名身穿校服女生，昨日(27日)疑在石排灣邨碧蔚樓遊樂場大力掌摑1人，旁邊8名身穿便服少男少女未加阻止，更有人歡呼吶喊助威。有人從高處拍攝事件經過，短片上載到社交平台，網民均感到憤怒。曾到場了解的區議員指已接觸涉事女生的家長。教育局回覆東網指已聯絡學校。據悉，校方正嚴肅處理。東網正向聖伯多祿中學查詢。

約半分鐘短片上載至社交群組「石排灣街坊吹水會」，女生面對鏡頭，向倚靠遊樂場設施的1人狠狠打一巴掌，因遇襲者被設施遮擋，未能看到身份，被欺凌後仍瑟縮一角。女生掌摑時，坐在10米外地下的5名少男「食花生」，叫囂聲此起彼落。

網民對事件議論紛紛，「咩年代呀，吃飽飯冇屎屙，就玩霸凌？以為自己真係大家姐咩」，「我相信就咁口頭警告係唔會有阻嚇作用，最少通知學校」，有人更認為應立即報警處理，「佢哋搵得呢個位做得岀咁樣，唔覺得坐低同佢哋講幾句就會反省囉，只係會助長佢哋繼續對受害人下一次嘅施虐行為」，但有網民質疑報警用處，有留言更指施襲女生已「被退學」。

南區區議員陳衍冲在網頁留言指，當日接報後已到場了解，曾提醒涉事男女被人拍攝過程，不要再犯及聚集。有街坊質疑他為何不報警處理，陳表示，應反思報警後引伸的事情，「有冇諗過報咗警其實係將呢班小朋友推去一個更加返唔到轉頭嘅位置？」認為將事件交予學校處理較報警適合，更能達致教育目標，「同一件事我相信唔係得一個處理方法」。

教育局表示，絕不容忍任何學生的欺凌行為，該局知悉事件後已即時聯絡有關學校。據悉，校方正按其校本機制嚴肅處理。該局會繼續與學校保持緊密聯絡，提供適切的專業意見及支援。陳衍沖亦回覆東網稱，昨日已與其中一名涉事女生的家長接觸，不方便透露更多，又引述校方回覆指，將會約見女童及其家長會面，未收到有人「被退學」的消息。