安倍晉三潰瘍性大腸炎復發　醫生指嚴重或要切腸

日本首相安倍晉三透露，其潰瘍性大腸炎復發，決定請辭。不過，潰瘍性大腸炎是否可嚴重至影響日常生活及工作？腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙解釋，潰瘍性大腸炎是炎症性腸症，即是大腸發炎，通常只影響大腸，嚴重會有含膿、腸穿孔、血中毒、不斷屙血等，如無法以藥物治療，則可能要動手術切掉發炎的腸道。

姚表示，此症通常是免疫失調導致，即身體自己攻打自己，常見徵狀有肚瀉、屙血、發燒等，嚴重時會導致腸穿孔、血中毒等。他指此症通常發生在年輕人身上，較多患者是20至30歲，30至50歲是發病高峰期。

他續稱，由於此症是慢性病，某程度上要長期食藥，否則，其復發的機率會高於1倍。用藥方面，輕徵患者多用免疫抑制劑，嚴重則須使用靜脈注射藥物，如無法以藥物治療，則可能要動手術切掉發炎的腸道。

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