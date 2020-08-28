前警員涉停的士阻防線　醫生稱醉酒影響認知

一名曾任警員的六旬的士司機，去於年7月7日九龍區大遊行期間，被指在道路中橫泊的士阻擋警方防線，更涉嫌起腳踢警員，他否認襲警及阻差辦公罪，案件今（28日）在九龍城法院續審。裁判官裁定案件表證成立，被告沒有出庭作供，但傳召精神科醫生作供，證明他事發時受到酒精影響。法庭將於9月21日裁決。

67歲被告張錦運，報稱任職的士司機，否認當日在旺角彌敦道創興廣場外，故意阻撓高級警司林鴻釧及高級督察黃釗澤及襲擊警長馮時俠。但他早前已承認在上址駕駛一輛的士時，其100毫升呼氣中有50微克酒精，超過22微克的訂明限制。

辯方傳召精神科醫生郭偉明作供，郭醫生於今年5月及6月兩度會見被告，他表示自己昔日曾任職警員，案發時對身邊的人的身份沒有認知，只知場面有如「摩西帶住啲人過紅海」。

郭醫生認為被告於案發時醉酒，更出現酒精中毒的情況，故其記憶力、判斷力、集中能力及行為認知等均受到影響。當時被告的聽覺也不及平常般靈敏，加上現場環境嘈雜，或許「左耳入右耳出」，未能接收到警員的指令。

郭並指，被告自20歲開始便有飲酒習慣，每次均會飲幾樽啤酒，他已屆歲高齡，肝功能減弱，更容易受酒精影響。

惟控方指現場片段可見，警員叫被告交出車匙，否則告他阻差辦公，被告隨即回應「三隻咋」。明顯他的意思是即使判監也只是3個月而已，反映他反應快捷、有針對性，未曾受酒精影響。而即使被告真的酒醉，也不代表他沒有阻差辦公及襲警的意圖。

但郭醫生重申，被告做呼氣測試的數據顯示，其酒精濃度明顯很高，他在片中答非所問，重複警員的說話；此外被告曾任職警員，他能即時作出反應講到阻差辦公的刑期，或許與他過去工作的舊記憶有關，不能證明有阻差辦公及襲警的意圖。

案情指，當晚11時許警方正在彌敦道設防線推進，一輛的士在人群中駛至，並停在警方防線前約10米，佔據道路快線和中線之間。被告自司機位落車，並掀起車頭冚。警方叫他將的士駛走，他並沒理會。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020