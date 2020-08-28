7月酒店入住率按年跌81%　僅15.2萬住客人次

澳門統計暨普查局公布，當地7月份酒店及公寓客房平均入住率(不包括醫學觀察用途)為12.1%，比上月微升0.3%，按年則下跌81%。當中，5星級酒店入住率7.8%，。

住客人次較上月增加13.4%，至15.2萬。受惠於酒店繼續向澳門居民推出住宿優惠，澳門本地住客佔8.1萬人次，按年增加49.5%。

本年首7個月的客房平均入住率為25%，較上年跌66.4%；住客人次為198.3萬，按年減少75.7%；住客平均留宿時間則為1.7晚，較上年增加0.2晚。

來澳參團旅客方面，由於7月內地仍暫停辦理居民來澳的旅遊簽注，其他國家旅客亦被禁止入境，故7月並沒有參團旅客到澳門。而1至7月參團來澳旅客則為25.3萬人次，只有去年的4.4%。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020