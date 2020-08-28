商人許智銘涉與人爭執　被控襲擊及刑毀罪

商人許智銘(原名許智明)於今年3月，涉與一名裝修工人，在大嶼山大浪灣村襲擊一名外籍男子，兩人事後分別被控傷人和普通襲擊等3罪。案件今日(28日)在西九龍法院提訊，法庭應辯方要求暫毋須被告答辯，並將案押後案件至9月25日再訊，以待辯方索閱文件。期間兩被告獲准各以1000港元保釋外出，另有保釋條件不得騷擾證人。

兩名被告為56歲的裝修工人陳明亮，以及56歲商人許智銘。陳被控一項傷人罪，指他於今年3月29日，在大嶼山宏貝道大浪灣村地段43號外，非法及惡意傷害男子Alexander Robert Medd。

而許智銘則被控普通襲擊和刑事損壞兩罪，指他在同日同地襲擊上述事主，以及損壞其手提電話。

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