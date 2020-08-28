首日放寬晚市堂食　食肆料未能大幅提高生意額

受第三波疫情影響，食肆被禁晚市堂食約一個半月，今晚(28日)起終解禁，政府放寬食肆營業至晚上9時。雖有食肆晚市訂座爆滿，但因受制於2人一枱與開放時間，業界認為對營業額未有很大幫助，而食物批發的行業亦指未有受惠措施，飲食業界代表促請政府盡快放寬至4人一枱。

自上月15日起，政府要求食肆在晚上6時至翌晨5時禁堂食，措施打垮飲食業，現措施雖放寬，但業界亦未能鬆一口氣。中環扒房Westwood Carvery經理蕭小姐指，餐廳定位為中高檔次，流轉量不如快餐店，加上因應外觀未會加設膠板，只會有限度開放6張枱，預計晚市堂食生意額大約為7200港元；她又指，現時外賣每日生意過萬港元，故認為放寬措施對整體生意額幫助不大。而在觀塘經營西餐廳Moreish & Malt的黎先生指，今晚訂座已爆滿，預計生意額可恢復至以往的6成，但因應2人一枱的措施，最多只能容納60人，「其實未能幫到太多，因為只是做多3小時」，對前景仍不樂觀。

大角咀的金家樂茶餐廳負責人陳先生表示，放寬營業時間可望帶來兩輪晚市，但因為餐廳以小菜為主，受限2人一枱會減低市民用餐意欲，估計生意額會較放寬前增加兩成，可回復至疫情前約7成的生意額。福苑市務經理陳浩棠認為，放寬晚市對中式食肆幫助不大，「二人很多時吃不到甚麼菜式」，他又指，餐廳減少了菜式種類，如海鮮只會集中4、5款，希望加快程序來增加流轉。

除食肆對前景不樂觀外，批發肉商、菜商亦同樣悲觀。香港冰鮮禽畜業商會主席郭時興表示，以他了解，仍有不少餐廳維持不營業，現時訂貨量只是上升了1成。九龍果菜同業商會有限公司理事長張志祥指，小型食肆取貨量不多，取貨量大的多為酒店、酒樓、郵輪、學校等，惟現時大型聚餐仍被禁，故生意額未有明顯上升。

香港餐飲聯業協會會長黃家和歡迎鬆綁措施，料可為業界增加35%的生意額，但預期連同日間堂食與外賣生意額，整體生意只會維持疫情前的65%。他又指中小型的食肆如西餐廳，以及流轉量較高的茶餐廳較能受惠措施，但對於大型酒樓則幫助有限。他指會持續與當局溝通，希望政府平衡經濟效益，不單是從醫學角度出發，他指若每日確診數字維持單位數，期望當局會放寬至4人一枱。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020