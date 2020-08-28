反修例文宣平台負責人　涉煽惑他人縱火刑毀　不准保釋

反修例文宣平台、通訊軟件Telegram頻道「SUCK Channel」一名26歲管理員被警方拘捕，控以煽惑他人造成公眾妨擾、煽惑他人縱火及煽惑他人刑事毀壞共7項罪名。該名管理員今(28日)午被警方押送到九龍城法院提堂，暫毋須答辯。案件押後至11月20日，等候警方進一步調查後再訊，被告申請保釋被拒，須還押監房看管。

26歲被告伍文浩在控罪書沒有透露職業，辯方指他在一間公司任職產品支援，與已退休的父母同住，為家中經濟支柱。

其中一項煽惑他人造成公眾妨擾罪指，被告於去年11月12日，在香港非法煽惑他人以非法阻塞公眾地方，以及干擾港鐵的鐵路服務及交通燈，以致對公眾造成妨擾。

另一項煽惑他人刑事毀壞罪指，被告於去年11月13日，在香港非法煽惑他人無合法辯解，而損毀屬於香港特區政府的警察車輛，意圖損壞該財產或罔顧該財產會否被損毀。

餘下5項煽惑他人縱火罪指，被告於去年11月12日、11月25日、12月7日及今年2月4日，在香港非法煽惑他人用火摧毀香港的警察宿舍，或損毀屬於另一人的財產。

控方指，警方需時篩查找到的逾2萬條訊息、擷取電腦資料，及檢驗從被告搜出的3部手機、1部電腦及1個硬碟，故申請將案押後12星期再訊，並反對被告保釋。

據了解，涉案的「SUCK Channel」於去年8月20日成立，成員超過10萬人，被告疑為該頻道的擁有人及管理人，他涉以網名「Sucker」的帳戶發布煽動訊息，提及「黨鐵交通燈全面癱瘓」、「仲有時間淨低，可以去燒狗宿舍」及「火魔法」等。控方發現在被告發布訊息後的相若時間，便有新聞報道港鐵7條路線停駛或受干擾、上水有列車被焚毀、鐵路架空電纜懸掛一些衣物、路軌出現汽油彈。

此外，被告涉嫌圖文並茂，發布有關製作汽油彈及燃燒彈方法的訊息，訊息發布後的相若時間，理工大學被搜出過千個汽油彈，在屯門亦發現數個自製爆炸裝置。

辯方提出以不多於1萬港元的現金為被告申請保釋，並投訴被告被捕後一度被拒見法律代表。惟裁判官終拒絕其保釋申請。

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