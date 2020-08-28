12名違法港人潛逃台灣被捕　梁美芬：內地有機會「先捕先審」

中國海警周日(23日)拘捕12名人蛇，包括涉違《港區國安法》與壹傳媒黎智英同被捕的「香港故事」成員李宇軒等疑犯。本身是大律師的議員梁美芬今午(28日)回應事件，她指若有關人士在另一個司法管轄區落網，按照慣例要視乎該地區的法律而定；她續說，若所牽涉的行為在內地有機會觸犯刑法，內地將會「先捕先審」。

梁美芬說，李宇軒涉嫌觸犯《港區國安法》，由於他原本在香港被捕，因此會依照本港的法例審理，若有關行為是勾結境外勢力和洗黑錢，則須依照相關事實、證據和法例作判斷。但李在保釋期間潛逃台灣被捕，除了觸犯偷渡罪，其本身涉及的罪行有可能在另一管轄區，同樣享有管轄權。梁認為可根據一般通報機制處理，又指香港回歸23年，過去只有內地將嫌疑犯移送回香港，香港從未將疑犯移交內地。

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