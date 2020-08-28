元朗護士中招　同診所醫護清潔工送檢　求診者需驗毒

新冠肺炎疫情無日無之，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(28日)公布一宗初步確診個案，一名於私家診所護士初步確診，其家人亦初步確診。

涉事護士在元朗壽富街謝建華診所工作，最後上班日期為本月26日，由於她發病前兩日仍有上班，故診所醫生、另外5名護士及一名清潔工被列為密切接觸者，需要送檢。衞生防護中心亦會聯絡該段時間到診所求醫的病人，並安排他們接受新冠病毒測試。

涉事診所大門鐵閘現已拉上，門外貼出「因有員工確診，暫停應診，直至另行通告」的告示。

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