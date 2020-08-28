的士司機及翻查天眼警員作供　綜合彥霖最後身影

職業訓練局15歲女生陳彥霖，去年9月19日離開知專設計學院後被發現浮屍海面，死因庭今日(28日)傳召當日曾接載她之的士司機作供。該名司機供稱，從新聞知道彥霖死訊及認得她的衣着打扮，遂於去年10月21日到將軍澳警署報案，他指當時社會就彥霖的死因爭拗不斷，覺得自己有責任交代真相。

的士司機周泰來指，當日傍晚彥霖在知專附近的景嶺路上車，當時天未全黑她赤着腳，說要去康城的緻藍天。但到該地盤後她要求在後門落車。周感奇怪問她為何要在地盤落車，但又想到她或為慳錢抄小路，加上見到地盤內有燈光及保安，就沒有深究。

周指彥霖落車的地點跟海邊距離數百米，當時天已全黑。而在10分鐘的車程中二人沒有多對話，但彥霖表現正常，神志清醒，亦非常有禮貌。他說本來有車廂錄影，但因無即時下載已自動洗掉。

而東區重案組第2隊偵緝警員李豪傑則供稱，去年9月26日接手當日在魔鬼山對出海面100米的屍體發現案，當時已確認死者是失蹤人口陳彥霖。他負責到調景嶺站展開調查及翻查相關地點的閉路電視。

翌日他與隊員去知專翻看閉路電視，由於鏡頭多達300個，因此須通宵查看至第二日早上，最終無發現有任何特別事發生，全程彥霖都是自己一個，最後獨自離開知專。

透過閉路電視片段追蹤，彥霖之後到了都會駅商場，之後再入善明邨，她最後的身影是晚上7時10分左右循彩明街方向離開。

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