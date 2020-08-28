兩男兩女涉非法集結　獲批准暫緩答辯

去年9月7日，大批示威者在旺角聚集，兩男兩女涉於當日參與非法集結，其中一名27歲男學生另涉嫌阻差辦公，案件今(28日)午在九龍城法院提堂，裁判官應辯方要求押後答辯，案件押後至10月30日再訊。4名被告續准以1000港元保釋，保釋期間不得離境及須每周到警署報到一次。

4名被告分別是18歲女學生甄嘉詠、27歲男學生朱俊威、23歲女售貨員余采燕及22歲男學生楊銘豪。

甄、朱及楊被控一項參與非法集結罪，指他們於去年9月7日在旺角彌敦道及水渠道交界，與其他不知名人士參與非法集結。

朱被控一項阻差辦公罪，指他於同日在彌敦道750號始創中心外，故意阻撓在正當執行職務的警務人員X。余則被控一項參與非法集結罪，指她於同日在始創中心外，與其他不知名人士參與非法集結。

控方指，X是負責處理第一及第二被告的警員，因他擔心自身及家人的安全，另基於他的工作性質，故替他申請匿名令，辯方對此並無反對。

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