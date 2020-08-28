政Whats噏：泛民打倒昨日的我　出席內會兼承認李慧琼主席身份

民主派自5月以來一直杯葛內會，但今日幾乎全數出席會議兼稱呼李慧琼做主席。(李志湧攝)

立法會唞完暑，今日(28日)召開內務委員會(內會)特別會議討論抗疫事宜。內會由去年10月開始爆發選舉主席風波，到今年5月先至成功選出議員李慧琼擔任主席，之後民主派一直都實行杯葛會議，只會喺會議室席上放置示威牌抗議，以示唔承認李的內會主席身份。不過，班民主派議員好似失憶咁，今日唔單止出席內會會議，仲要承認李嘅主席身份。正所謂「身體最誠實」，唔通佢哋恨延任已經去到不由自主嘅地步？

內會早前被民主派拉布導致停擺大半年，直至選出正副主席之後，民主派就話難以承認李慧琼做內會主席，所以杯葛會議，但人唔到，啲示威牌都要到，每次都例牌進行「無聲抗議」。到今日召開內會特別會議，民主派竟然差啲就齊晒人，包括民主黨胡志偉及公民黨譚文豪，只欠表明唔傾向延任嘅議員陳志全同朱凱廸。

民主派為到鬧官員「打倒昨日的我」，仲「鬼拍後尾枕」喺發言時稱呼李慧琼做主席添，建制派聽都陰陰嘴笑，唔知係咪民主派要借大鬧官員來證明自己有延任價值呢？

立法會將繼續履行職責不少於1年，但民主派與抗爭派對於去留仍存在分歧，民主派一早表明話傾向延任，之後又戴「頭盔」話會按民調結果決定去留。議員陳克勤就忍唔住發文「抽水」，話眼見民主派原本口口聲聲話唔承認內會同內會主席，今日又照樣現身會議，話民主派總會搵到理由留低，叫佢哋唔好扮晒嘢扭扭擰擰喎。

其實香港民意研究所已經先後做咗2次有關民主派應否延任立法會嘅民調，早前第1次做已有63%受訪市民反對民主派延任，到今日又再公布最新民調，結果顯示有50%民主派支持者及58%非民主派支持者認為民主派應集體拒絕延任，只有27%民主派支持者及20%非民主派支持者認為佢哋應該延任。

2次民調數字同事實都放在眼前，但民主派似乎接受唔到現實，當睇唔到咁，堅持要按自己嚟緊委託香港民研進行嘅民調作參考，仲要「龍門」任擺，真係非常境界。雖然民主派所做嘅民調未知結果，但最新又多咗教育界議員葉建源表明傾向留任，但就話會徵詢教協同民主派意見再作決定喎。究竟民主派係咪被外界睇死會延任，好快就會有分曉。

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