警觀塘冚非法賭檔　6男2女被捕兼收禁聚令告票

觀塘警區特別職務隊人員根據線報及深入調查後，今日（28日）下午約2時40分，突擊搜查觀塘瑞和街28至48號一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢獲3張電動麻雀枱、6副麻雀、約800元賭款及一批賭具。

行動中，警方拘捕一名77歲姓張本地男主持，涉嫌「經營賭博場所」；另外，再拘捕5名本地男子及2名本地女子，年齡介乎48至72歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」。所有被捕人士同時亦涉嫌違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》(第599G章)，警方將向被捕人士作出票控。所有被捕人士現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例第一百四十八章<<賭博條例>>，經營賭博場所及在賭場所內賭博屬嚴重罪行。前者一經定罪最高可處罰款500萬及監禁7年，後者一經定罪最高可處罰款3萬元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》(第599G章) 訂明，禁止於公眾地方進行多於二人的群組聚集。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及降低病毒在社區傳播的風險。

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