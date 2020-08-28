仁濟及瑪嘉烈醫院4病人帶耳念珠菌 其中2人因自身疾病離世

仁濟醫院一名因自身疾病離世的女病人生前被驗出帶有耳念珠菌。

醫院管理局今(28日)公布，仁濟醫院一名於8月20日入住內科女病房的101歲女病人，她接受入院篩查時，被驗出帶有耳念珠菌，無感染徵狀。她其後因自身疾病於8月22日離世。

由於她在今年8月曾入住該院不同內科病房，醫院根據既定指引，對該病人展開接觸追蹤，發現兩名入住另一內科女病房的女病人帶有耳念珠菌，但沒有感染徵狀。其中一名93歲已出院病人為安老院院友，醫院已通知衞生防護中心及社康護理服務跟進有關個案；而另一名71歲病人因自身疾病昨日(27日)離世。

另外，瑪嘉烈醫院再發現一名曾入住內科及老人科病房的71歲女病人帶有耳念珠菌，她無出現感染徵狀，該名病人現正於瑪嘉烈醫院接受隔離治療，惟因自身疾病而情況嚴重。

兩間醫院院方將根據既定指引，繼續對病人的緊密接者展開追蹤篩查，並加強執行徹底清潔及消毒相關病房、病人及環境篩查，以及加強員工及病人手部衞生等感染控制措施，有關個案亦已呈報醫管局總辦事處及衞生防護中心跟進。

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