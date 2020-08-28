晚市重開2公婆「撐枱腳」不帶子女　兒子分2枱為母賀壽

晚市堂食今日(28日)首日解禁，吸引不少市民「為食」出動，但中式酒樓對放寬措施受惠不大。東網記者今日傍晚6時到位於旺角的倫敦大酒樓，食客陸續入座，約1小時已有24枱客人，入座率8成。由於每枱限坐2人，有男士選擇與太太「撐枱腳」，未有攜帶2名子女同行。酒樓特意增設優惠套餐，售價由100多港元起，吸引客人消費。

文先生與太太到酒樓光顧，他為放寬晚市感高興，預計消費500港元。他指自己一家4口，但因禁聚令未有帶2子女同行。另一市民黃先生則帶同90多歲母親前來慶祝生日，雖與家人分隔2枱，但指措施合理，又指酒樓地方寬敞，枱與枱超過1.5米距離，故不太擔心染疫。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠大嘆，受禁聚令影響，中式酒樓首當其衝，市民大多先選擇西餐廳、日式料理及酒店等，酒樓為「最後選項」，今晚開放30張枱，原先預計入座率6成，每晚只能做一輪生意，預計生意額約為8000港元。他安排40名員工上班，較以往少20人，期望稍後疫情回落，確診個案跌至單位數字，政府再考慮放寬措施。

經營「經典廚房」、「順德經典」及「金都海鮮酒家」等多個品牌與酒家的福苑集團市務經理陳浩棠對市道審慎樂觀，認為放寬晚市對中式食肆幫助不大，顧客多為住在附近的街坊，少預約多即場入座，因此訂座率只增加2成，入貨量會稍作調整。因晚市未完全恢復，海鮮等菜式會減至4、5款，希望加快食材流轉，會視乎本周生意額再決定會否增加入貨量。

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