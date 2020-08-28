醫管局臨床管理資訊系統一度出現故障　派藥等服務受影響

醫管局臨床管理資訊系統於今晚(28日)約7時一度出現故障，多間公立醫院受影響，醫護未能查看病歷，派藥等服務亦受影響。經緊急維修後，系統於晚上8時20分回復正常。醫管局對事件引致病人及公眾不便致歉，又指會深入調查事件。

醫管局表示，今日晚上約7時，醫管局臨床資訊管理系統的網路連接發生故障，以致醫護人員未能登入臨床資訊系統，臨床部門目前正實施緊急應變措施。由於醫護人員未能進行儲存或索取病人病歷紀錄資料，臨床部門將會改以應變模式操作，包括以人手輸入病歷紀錄及透過問診了解病人病歷。

局方續指，有關部門進行緊急維修後，所有系統於晚上8時20分恢復全面正常運作，並會就事件作深入調查。

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