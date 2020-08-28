政Whats噏：爭取強積金回水　謝偉俊被當透明

因應新冠肺炎疫情，各行各業大受影響，面對市民生活困難，各政黨都提出不同建議，有部分提倡派錢，亦有人建議容許僱員以緊急用途理由提取部分強積金。過去有份建議強積金回水嘅議員謝偉俊(Paul)，今日(28日)喺立法會內務委員會(內會)特別會議上大呻半年前已提出有關回水建議，批評政府一直都冇聽佢意見，只偏袒其他建制大黨。

話說政務司司長張建宗今日出席內會會議，就防疫措施聽取議員意見。阿Paul就批評政府依家係藥石亂投，然後再次進諫，建議政府研究容許市民取回部分強積金，仲話民建聯最近都有支持呢個建議。點知張回應時就直接話多謝民建聯嘅意見，搞到阿Paul隨即火起打岔，話自己已經講咗成大半年，仲強調唔係爭寵，「佢哋(民建聯)緊係永遠最叻㗎啦！」

阿Paul仲批評張依家先話第一次聽意見，即係代表一直都冇聽過議員意見，仲直言「難怪(張)話洗碗都係咁好嘅工喇」。畀人兜口兜面咁批評，張即刻拿拿聲話一直都有聽到意見，絕對冇抹殺阿Paul嘅功勞，仲話係有智慧添！照張咁講，唔通打工仔真係有機會提取部分強積金應急？

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