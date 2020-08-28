2100名醫護參與採樣訓練　醫學生冀釐清概念免考「天才波」

全民檢測計劃將於9月1日舉行，約6000名醫護人員、急救員、醫學生、牙醫學生和學護將參與計劃。多個醫護團體，包括香港醫學專科學院、香港護士總工會、香港控制感染護士會等，自昨日(27日)起舉行8個共21小時的工作坊，為2100位人員進行訓練。

香港醫學專科學院院士林哲玄提醒，市民檢測時要放鬆咽喉，如唱歌般發出「哈」的聲音，不能「啊」，因為會令咽喉肌肉收緊，導致採樣困難。他表示，採樣人員將會受訓1小時，受訓前需要閱讀簡報、感染控制原則，以及看採樣和穿脫保護衣的短片，惟工作坊不會安排他們互相採樣，練習採樣程序。

香港護理專科學院副院長陳子中更即席示範洗手7式、穿脫防護裝備及採集咽喉及鼻腔拭子，期間其保護衣出現破洞，他藉此提醒指實際情況要馬上更換。他又提到，為免隱形患者採樣時咳嗽、噴出病毒，醫護人員會避免在市民正前方採樣，而是站在市民側面約45度。

香港中文大學公共衞生二年級生許同學相信，參與計劃對履歷有幫助，故與朋友報名。惟他指事前未曾受過任何訓練，亦無實習，擔心對採樣程序不太清晰，冀工作坊能釐清概念，亦希望可練習採樣，而非屆時才考「天才波」。

3個訓練場所分別位於香港醫學專科學院、麗閣社區會堂及沙田博康邨，導師學員比例為1：20。

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