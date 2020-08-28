中飛高層每月無薪假增至8天　變相減薪近3成

由中國航空、美國聯合航空、中華航空等合資成立的中國飛機服務有限公司（中飛），於第1期「保就業計劃」中獲發2769萬港元工資補貼，承諾受薪僱員1092人，該公司指第三波疫情令機量大幅減少，近日要求員工下月至11月繼續自願放每月5天無薪假，管理層、高級行政及高級運作職級僱員更增至8天無薪假，由原本減薪2成，增至近3成。

消息指，中飛公司行政總裁Andreas Meisel日前發出內部通知，指因第三波新冠肺炎疫情爆發，令航空業雪上加霜，機量大幅減少，中飛首當其衝，為節省成本，決定調整第三階段自願無薪假計劃。該公司今年2月開始已實施多項節流政策，包括無薪假及取消超時工作津貼等，3月再裁減200名員工，佔全公司員工17%。

中飛回覆東網指，鑑於新型肺炎疫情對航空業帶來前所未有嚴重的打擊，而且影響持續，使航空業雪上加霜，有必要制定節省成本方案，並於9月至11月推出第3階段無薪假安排，建議所有管理層、高級行政及高級運作職級員工申請每月8天自願無薪假，其餘職級為每月5天。

中飛強調，相關安排實屬逼不得已之舉，已在平衡勞資雙方利益，並盡可能將公司及員工的影響減至最低。第2期保就業計劃將於下周一(31日)開始接受申請，補貼用以支付僱員在9至11月的工資。對於會否申請第2期「保就業計劃」，中飛表示有待決定。

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