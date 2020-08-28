警搗荃灣非法麻雀檔　54人被捕兼收「禁聚令」告票

荃灣警區特別職務隊今日(28日)下午7時許展開「犁庭掃穴」的打擊非法賭博場所行動，突擊搜查荃灣川龍街65號及新村街36號2個單位，搗破2個懷疑非法麻雀賭檔。行動中警方檢獲13張電動麻雀枱、26副麻雀、價值19萬港元籌碼及約1萬6千港元賭款。

警方以涉嫌「經營賭博場所」拘捕一名37歲男子及一名39歲女子，以涉嫌「協助經營賭博場所」拘捕一名姓鄧(48歲)女子。其餘20名男子及31名女子(24歲至65歲)則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。警方表示有關賭檔疑有黑幫背景，經營約一個星期。另外，所有被捕人士亦涉嫌違反俗稱「禁聚令」的《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，警方會對他們發出定額罰款通知書。

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