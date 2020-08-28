運輸署推的士司機檢測名牌　置車廂當眼處可證無染疫

為鼓勵的士司機參與下周二(9月1日)推行的全民檢測計劃，運輸署今日(28日)表示，將推出「的士司機抗疫檢測名牌」計劃，司機收到名牌後可將之展示於車廂內當眼位置，以加強市民使用的士服務的信心。

計劃下，檢測結果呈陰性的人士會收到電話短訊通知，的士司機可憑有關短訊，到30多個協助推行「的士司機抗疫檢測名牌」計劃的團體，經核對資料後領取「的士司機抗疫檢測名牌」。檢測名牌將顯示的士司機姓名、司機證編號及收到陰性檢測結果的日期，並將之展示於的士車廂內當眼位置。

該署又指，領取「的士司機抗疫檢測名牌」屬自願性質，費用全免及毋須預約。協助派發檢測名牌的的士團體名單、地址、辦公日期及時間將於稍後在運輸署網頁公布。

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