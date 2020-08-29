走私貓狗葬大海　警拘寵物酒店負責人

由愛變害，主人一時所託非人，寵物隨時被帶上走私船展開「死亡之旅」！7日內接連發生一宗走私12隻活犬，以及兩宗共15隻貓狗葬身大海慘案，警方將三案合併調查，懷疑有寵物主人將寵物委託寵物移民公司運往內地，卻遇上黑店非循正途運送，而經私梟走私返內地，期間釀成慘劇，警方根據檢獲活犬及貓狗遺體的晶片，加上愛護動物協會連日接獲逾20名查詢人士的資料追查後，昨聯同海關及愛協，掩至屯門一間寵物酒店，拘捕一名負責人，並帶走店內50多隻貓狗作進一步調查。案件交由水警總區重案組第3隊跟進。

上周五海關及警方在大嶼山以南搗破走私案檢獲12隻狗後，赤柱及南丫島在本周三及本周四亦相繼發現藏有共15隻貓狗屍體膠籠擱淺，警方高度關注，懷疑三案有關連，案件由水警重案組合併調查。由於檢獲的活犬及貓狗屍體均植有晶片，加上愛協亦表示，連日來已接獲超過20名人士查詢，指他們或親友曾委託寵物移民公司，將寵物由海外運回內地，但各人近日與該些公司失去聯絡，寵物亦告下落不明。

警方不排除新冠肺炎疫情無了期下，有港人北上避疫仍與愛寵難捨難分，設法將牠們運返內地團聚，在委託寵物移民公司時，卻遇上黑店，寵物非循正途出入境，而被送上私梟船，走私返內地，當私梟遇上執法人員反走私逃捕時，狠心將寵物拋落海，釀成慘劇。

警方根據愛協提供的資料及三宗案件的寵物晶片，經深入分析及調查後，揭發晶片顯示有寵物曾留在屯門興富街一間寵物酒店，懷疑其涉及案件，經過協調部署後，昨(28日)傍晚聯同海關及愛協人員掩至上址，經調查後帶走50多隻貓狗，並拘捕一名店舖女負責人，調查仍然繼續，不排除有其他公司或更多人涉案。現場可見，上址設有泳池及有多個間隔作為飼養寵物用途。

無辜寵物白白斷魂，不少人均灑下同情之淚。據悉，早前在走私船上檢獲的走私犬被列為證物，目前交由愛協照顧，即使其主人證實是無辜受騙，仍要等待案件審結才能與寵物團聚。有愛護動物人士希望善待動物，令該些因走私返內地、飽受辛酸的寵物可以盡快重投主人或親友懷抱。

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