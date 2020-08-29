交警沙田反飛車　扣查7車拘1司機

警方新界南交通部執行及管制組特遣隊，今日(29日)凌晨時分在沙田大埔公路進行反非法賽車行動，期間於沙田嶺段近桂園對開往大埔方向設置路障截查可疑車輛。至凌晨3時左右，發現有7部私家車、一部寶馬私家車及一部綿羊仔電單車疾馳而至，各車司機見狀隨即踩油逃走；部分車輛更於雙白線掉頭，亦有車輛駛至附近避車處「暫避」。

與此同時，其中3名司機趁混亂棄車逃跑，跑至附近徑口路躲藏，最後被警員截獲，帶返現場查問。警員檢查截獲的車輛，發現部分私家車的排氣喉、軚盤、座椅及儀錶板俱有改裝，其中7部車被拖返汽車扣留中心候驗。調查期間，警員亦揭發其中一名司機因無交罰款被通緝，將他拘捕帶署作進一步查問。

另約同一時間，警方於昂船洲大橋橋底近葵青貨櫃碼頭，亦截獲另外兩部涉嫌非法賽車的私家車，正展開跟進調查。

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