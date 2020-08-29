東方日報A2：行近爆粗指罵東方記者　黎智英恐嚇意圖明顯

壹傳媒黎智英於二○一七年參與六四集會時，在未被挑釁下，涉嫌在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者。黎早前已被裁定刑事恐嚇罪表證成立，控辯雙方昨天在西九龍法院進行結案陳詞。控方力陳受害人X是誠實證人，又指被告在未受挑釁下不但對X說「我實搵人搞×你」，更加上一句「影咗你相」來加強恐嚇效果，是有意圖恐嚇X。控辯雙方陳詞完畢，法庭將案押後至九月三日裁決。

被告黎智英，被控於二○一七年六月四日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受損害，意圖使X受驚。若被告一經定罪，最高可被判監禁兩年和罰款二千元。

X早前供稱，指當日在採訪工作期間，遭被告爆粗指罵「×你老母×」，對方更揚言「我實搵人搞×你」、「我已經影咗你相」，令他心理受創，需向精神科醫生求助。

控方昨天在結案陳詞指，當時維園正舉行公眾集會，記者有權拍攝及錄影，而且X拍攝被告時一直保持距離，並沒有挑釁被告，倘若被告不想被拍攝，便應行開，而非走近X，故被告對X說「我實搵人搞×你」、「我已經影咗你相」等話，是有意圖恐嚇X。控方認為，《蘋果日報》與東方之間的關係不構成被告說出這些話的理由。

辯方指X是個不可信的證人，又稱X及東方均多次寫信要求律政司檢控，質疑X是想被告被起訴甚至被定罪。控方反駁指，X在作供時已表明只想做誠實的證人，他根本不知道是否能令被告入罪。此外，X更直接承認有去信律政司，X作為案中受害人，有權向律政司查詢檢控進度。

X事發後繼續採訪工作，被指並非感到害怕，辯方更質疑X與上司商討後才決定報警，顯示報警並非X本身的決定。控方反駁指，X作供時已解釋此事，而X也強調，被告是傳媒大亨，有錢有權，因擔心自己安危才決定報警，而被告曾對X說「我影咗你相」，更是欲強化其說話的恐嚇程度。

此外，辯方又指沒有證據顯示被告在事發前曾「怒睥」X，質疑X誇大其詞。惟控方反駁指，從事發片段可見，被告有盯着X，若被告並不憤怒，便解釋不了被告為何在未受挑釁下趨前罵X。

至於被告在警誡錄影會面中解釋，「搵人搞你」的意思是申請禁制令、找律師或報警，而非恐嚇X。控方指出，如這是被告真心的想法，被告大可以直接對X說出該想法，而非說「搞你」，被告的解釋只是他事後想出來的辯解。控方續指，被告沒有出庭作供和接受控方盤問，即使他在錄影會面下作出辯解，法庭也應只給予最低比重。

另外，被告在錄影會面中聲稱經常被東方記者追蹤，控方強調這也不構成被告的辯解，因為X在事發時是正常採訪，而且沒有挑釁被告，加上被告沒有出庭作供，法庭不應對被告的說法給予任何比重。

一如既往，昨天開審前有示威者在法院門外拉橫額叫口號，示威者以二人為一組，分別拉起寫着「重判黎智英，聲討政治黑暴搞手」、「起訴黎智英，嚴懲賣國賊」、「洋奴漢奸黎智英，罪有應得，入獄找數」等字句的橫額，期間叫喊口號，包括「八二八，快入冊」等，部分示威者帶備咪高峰和揚聲器助威，聲勢頗為浩蕩。

案件編號：WKCC 956/2020

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