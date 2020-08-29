Dr.東：大熱天時胃口減　糖尿病人宜選低糖水果

夏日炎炎，不少人的食欲及口味都會有轉變，例如食欲不振，或者進食水果分量增加等，特別是糖尿病人，到了夏天既要吃得好又要控制血糖，任務相當艱巨。有專科醫生表示，有糖尿病不代表「樣樣都唔食得」，只要飲食定時且分量穩定，並多加檢查血糖指數，糖尿病人同樣可以歡度夏日。

不少人對糖尿病有一種迷思，認為有糖尿病就等於要跟糖分絕緣。糖尿及內分泌科醫生劉詠恩表示，水果亦是一種健康的食品，只要選擇升糖指數較低的水果，例如橙、梨、蘋果、火龍果，糖尿病患亦可享受到水果的甜美。劉又提醒，以蘋果為例，患者每天最多可以吃兩份，每份不大於一個拳頭的水果，但要注意不能緊接著正餐進食，否則血糖會一下子急速上升。至於飲品則盡量選擇無糖飲料，如無糖茶及清水。

酷熱天氣容易導致大量流汗，劉表示，糖尿病患亦須不時補充水分，水分流失會影響糖尿病藥物在身體的代謝，相關藥物不能經小便排走，進而影響血糖指數，但飲水的多寡須與醫生商討，患有糖尿病的人士每天可飲一點五至兩公升清水，但同時患心臟病或腎病的病人則要注意，因為他們身體有過多水分會引致心臟衰竭或肺水腫。

另外，不少人在夏天都會穿涼鞋或露趾鞋，但當中亦有隱憂。劉提醒，糖尿病會導致血液循環不暢順，並影響神經線的信息傳遞，一旦出現傷口便難以愈合，因此患者穿着涼鞋享受陽光與海灘時，須要多加注意，若不小心受傷便要盡早妥善處理。

劉強調，若長期血糖過高，一型糖尿病患會增加尿糖中毒機會；二型糖尿病患則會引起併發症，例如「糖尿上眼」，而新式糖尿病口服藥副作用較低，患者與醫生相討後可考慮服用，但不建議患者因貪吃而自行加藥以控制血糖，最重要是定時飲食且進食分量穩定。

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