50避疫主人錯託中介　寵物恐命喪大海　屯門寵物酒店稱無走私

海關上周五(21日)破獲走私案，揭發有人疑透過水路將寵物走私返內地，與避疫主人團聚。至今周，接連有市民在赤柱及南丫島海岸位置，發現裝載有多隻貓狗的寵物膠籠，籠內共15隻貓狗均死亡，警方昨掩至屯門一間寵物酒店調查並拘捕負責人。消息指，估計至少有五十名寵物主人透過不同中介，安排愛寵經香港再運返國內，正待確認是否與今次走私案中發現的貓狗有關。

警方經調查後發現所有動物屍體均有晶片，加上多名主人於日前聯絡愛協，案件於昨日有新進展，屯門一間寵物酒店負責人於昨日被捕，懷疑與案有關，警員在懷疑涉案的「寵物綠洲」寵物酒店內通宵調查。至今日(29日)早上9時許，再有探員及漁護署人員進入涉案寵物酒店繼續調查。

寵物酒店門外貼出告示，指今日暫停開放，其後亦透過社交媒體發文，澄清寵物酒店「絕無參與任何走私寵物活動，只提供寵物住宿及其他合法服務。」

東網記者瀏覽「寵物綠洲」的網頁，發現網頁內有「寵物移民」頁面，惟頁面內並無詳細內容，經進一步翻看該頁面的編輯紀錄，記者發現該寵物酒店至2018年疑曾經營「Pet-cargo」寵物移民業務，指可為寵物主人「一手包辦」寵物移民、出境等手續。

消息指，目前已接觸愛協的寵物主人中，包括多名內地的國外留學生，他們於外國飼養貓狗，惟因新冠肺炎疫情關係，先行返國內避疫，再透過不同中介，安排愛寵經香港再運返國內，惟疑所託非人，寵物被送上私梟船，釀成慘劇命喪大海，主人亦與中介失去聯絡。

愛協發言人昨日亦確認，曾接獲逾廿名貓狗主人或家人查詢，指曾委託寵物移民公司，將寵物由海外運回內地，但近日與該等公司失去聯絡，亦不知自己寵物的去向。愛協多名職員今晨亦有到達屯門的寵物酒店協助處理場內動物。

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