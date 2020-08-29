袁國勇料秋冬再次惡化　新冠肺炎疫情或持續多1年

秋季將臨，大多數呼吸道病毒在低溫和乾燥的天氣容易傳播，屆時香港或爆發第4波疫情。香港大學微生物學系講座教授袁國勇在港台節目中表示，第3波疫情中，香港付出的人命和經濟代價非常大，形容現時疫情回落只是「慘勝一場」，強調為預防可能到來的第4波疫情，政府必須加強邊境控制、減少市民脫下口罩聚餐的時間，及讓全港18區門診派發樣本瓶予有需要市民。

袁表示，本港雖然在第3波疫情中只是慘勝，但疫情提供了一些線索予本港改善防疫措施，由於病毒基因排序顯示病毒是由東南亞國家輸入，本港邊境控制必須做到接近「滴水不漏」，獲豁免的人士亦應盡量減少，而市民亦應該記錄自己的行蹤，助衞生署做好追蹤工作。

為期7日的全民檢測即將展開，袁估算本港應只有低於0.2%的人口曾感染新冠肺炎，他又認為，只要正確採樣，無論鼻咽或咽喉拭子、深喉唾液，都是可以接受的檢測樣本，但鼻咽或咽喉拭子採樣過程中會引起病人打噴嚏或咳嗽，患者自行收集深喉唾液則可以避免製造大量飛沫構成的傳播風險，現時亦已有3項獨立研究發表在國際學術期刊，表明此採樣方式比鼻咽拭子具有同樣或更高的敏感度。

袁又提及，在即將來臨的秋冬，疫情必定會再次惡化，市民要有心理準備，疫情可能要持續多半年到1年，直至新冠病毒疫苗第3期臨床測試完成，證明安全有效，能大量生產及運到香港，生活才可回復正常。

另外，有研究顯示，輕微新冠病毒患者痊愈後4個半月，仍然可以被不同病毒株再次感染，袁呼籲所有康復病人，與他人相處時要戴好口罩，並強調只有全民戴口罩才可做到雙向保護作用，避免疫情再度爆發。

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