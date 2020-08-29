防疫措施僅局部有效　許樹昌倡觀察兩周再考慮放寬4人1枱

政府放寬一系列防疫措施，食肆被禁晚市堂食約1個半月終解禁，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為須再觀察一至兩星期，再考慮是否放寬至4人一枱用膳。

許樹昌今早(29日)出席電台節目時指，政府有限度放寬晚市堂食，是「穩陣」的做法，同時有助紓緩餐飲業界壓力。對於外界建議應進一步放寬針對食肆的措施，許認為需要再持續觀察一至兩星期，再考慮能否放寬至4人一枱等。

他補充指，相信食肆短期內不能做到每小時換氣6次，但建議可盡量保持環境通風及安排「執枱專員」。許亦指雖然疫情有所放緩，但仍未能完全切斷隱形傳播鏈，形容現時的防疫措施只是局部有效。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020