被起訴公務員終止試用期前可申訴 聶德權：確保公平公正

去年6月發生的反修例風波中，不乏有公務員因參與示威活動被捕，導致外界質疑公務員政治中立的問題，公務員事務局早前致函各政府部門，指若試用期公務員涉非法公眾活動被捕，並遭檢控可被解僱。公務員事務局長聶德權今早(29日)在電台節目表示，若有新入職公務員因非法公眾活動被捕及起訴，在考慮是否終止涉事公務員試用期時，當事人會有申訴機會，確保做法公平、公正，但強調政府對公務員品行、操守及表現有嚴格要求，希望聘用合適的公務員，在團隊中發揮作用。

根據政府文件，截至本年2月底為止，因涉及參與反修例非法公眾活動被捕，並接受調查或被起訴的公務員有43人。

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