全民檢測今網上預約 首2小時錄3萬人 官員指風險與上街無異

全民檢測計劃下月1日推行，但網上預約系統今早(29日)7時起開放，東網記者測試所見，登入系統及預約均暢順。由上午7時至9時的2小時內，已有超過3萬人預約，計劃反應不俗。公務員事務局局長聶德權強調，市民到檢測中心的風險與一般上街無異，鼓勵市民盡快預約。

網上預約系統所見，各區社區檢測中心在檢測首日尚餘大量申請時段可供選擇。市民預約檢測時，須輸入身份證號碼或出生證明書編號、姓名及可供接收本地短訊的電話號碼，並選擇社區檢測中心及採樣時段。完成預約後，系統畫面會顯示確認預約頁面，市民會收到手機短訊確認預約日期及時間，並列有社區檢測中心名稱及參考編號。

聶德權今日出席電台節目時表示，目前系統運作暢順，鼓勵市民盡快預約，又指理解市民擔心部分社區檢測中心較近民居，但強調今次檢測對象是無病徵的市民，檢測中心與街上的風險相若，參與檢測的市民只有在採樣期間才會除口罩，過程只須數分鐘，因此暴露於空氣的風險不高。

他續指，檢測中心內有獨立採樣站及間隔，若有市民在採樣期間咳嗽，醫護人員會視乎情況暫時關閉採樣站，消毒後再重開。

對於坊間對計劃仍有不少質疑，聶表示，一部分批評具有政治目的，無論如何都會攻擊政府政策，另一部分市民是不清楚及不理解計劃細節，因此要多作解說。他又指，特首日前批評一些所謂專家及醫生抹黑全民檢測計劃，是針對近年出現的社會現象，任何議題一涉及中央和內地，就會有人挑動矛盾，製造紛爭、爭拗及對立，以全民檢測計劃為例，有人質疑參與者的資料會否「送中」、內地化驗人員的資格等，大家可以判斷有關質疑是否基於政治立場，不理會事實，肆意攻擊。

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