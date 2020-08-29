今年至本月中已有21人行山亡 警籲市民疫下郊遊要量力而為

在新冠肺炎疫情下，不少市民選擇到郊外遠足，加上港府昨(28日)起放寬特定防疫措施，在戶外地方進行體能活動可豁免戴口罩，但警方表示，今年截至本月中，已在行山搜救活動中發現21人死亡、124人受傷，數字更在6月起持續上升，情況令人擔憂，呼籲市民進行戶外活動時，必須注意自身安全，量力而為。

警方在Facebook表示，部分市民或會隨禁限令的放寬，計劃在今日(29日)到郊外遠足。警方近月聯同其他政府部門，包括消防處、政府飛行服務隊及民安隊，共進行148次行山搜救任務，涉及124人受傷，21人不幸去世，期間警務人員的搜索時數超過3500小時。

求助個案中有行山人士因準備不足，未能應付突如其來天氣變化而被困荒野；或因偏離合適行山路線而發生意外的個案，主要涉及中暑、跌倒、受傷或迷路等。

警方呼籲市民，為己為人，進行戶外活動時，必須注意自身安全，量力而為；事前要做好準備功夫：包括規劃合適路線、留意天氣狀態及佩戴適當裝備。如果遇到意外，保持冷靜，盡快報警求助。

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